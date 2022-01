Gian Piero Gasperini ha recuperato completamente Rafael Toloi e Joakim Maelhe per la ripresa della Serie A, che vedrà la sua Atalanta affrontare il Torino. Ancora ai box l'infortunato Duvan Zapata. Questo il report della società bergamasca: "Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima partita contro il Torino in programma giovedì 6 gennaio al Gewiss Stadium per la 20ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Toloi si è regolarmente allenato con il resto della squadra. Domani, martedì 4 gennaio, la preparazione proseguirà con un altro allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".