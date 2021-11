L'Inter e i fantallenatori sono in ansia per le condizioni di Edin Dzeko che oggi nel ritiro della Bosnia si è sottoposto ad esami strumentali dopo il problema accusato nel derby e che hanno escluso lesioni, ma che non gli stanno comunque permettendo di allenarsi con il resto del gruppo. Secondo i media bosniaci ci saranno presto altri esami con lo scopo di verificare se il problemino muscolare si sia riassorbito e affinché la punta nerazzurra possa scendere in campo già sabato quando la Bosnia affronterà la Finlandia.