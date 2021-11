I fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Giorgio Chiellini, che oggi si è sottoposto agli esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio che lo costringe a saltare la gara tra Italia e Svizzera: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra - si legge in una nota ufficiale della Juventus - Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".