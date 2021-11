Brutte notizie per il Napoli e per Adam Ounas: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'infortunio muscolare comunicato nella nota ufficiale del club potrebbe richiedere uno stop di tre settimane. Costringendolo a saltare le gare con Inter, Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo e Atalanta e mettendolo a rischio pure per l'ultimo impegno dei gironi di Europa League contro il Leicester.