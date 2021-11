L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Sampdoria, confermando la fiducia a Simy nonostante un inizio di campionato complicato: "Momenti più difficili possono capitare, ma io me lo tengo stretto. Gli ho parlato, deve stare sereno perché ha sempre segnato. Forse gli manca solo un po' di continuità. La situazione societaria? La classifica parla, dobbiamo essere concentrati sul campo ma non mi sembra che i giocatori ne stiano soffrendo".