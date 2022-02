Brutte notizie per Davide Nicola, appena arrivato sulla panchina della Salernitana. Nell'allenamento di oggi si è fermato Simone Verdi, un potenziale titolare per la gara con il Milan ma bloccato da un affaticamento muscolare. Il giocatore verrà monitorato dallo staff medico, che non vorrebbe rischiarlo se non dovesse recuperare in tempo per la gara.