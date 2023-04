Juve-Inter, il derby d'Italia che non è mai banale. Dopo le feroci polemiche in Serie A, questa volta succede tutto nel finale, al minuto 93': Bremer sporca con la mano una sponda aerea di Dumfries e Massa fischia il calcio di rigore. Dal dischetto va Lukaku, che spiazza Perin: il belga esulta il faccia ai tifosi bianconeri, provocandoli, e ne nasce un parapiglia, concluso dall'espulsione per somma di gialli di Lukaku e dall'ammonizione di Cuadrado, diffidato, con entrambi indisponibili per il ritorno.



COSA E' SUCCESSO - L'attaccante belga si prende il secondo cartellino giallo per aver esultato con il dito sulla bocca, probabilmente in onore del suo compagno in nazionale Doku, ma davanti alla curva bianconera viene considerato gesto provocatorio. Dopo il triplice fischio si scatena però una zuffa incredibile: Handanovic e Cuadrado provano a spiegarsi, poi la situazione degenera e i due arrivano quasi alle mani e vengono espulsi a loro volta. Tensione che degenera poi negli spogliatoi, dove i due gruppi arrivano ancora a contatto.