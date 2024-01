Fatih Terim: 'Per Yildiz la Juventus è una scuola, Allegri top mondiale. Calhanoglu? Il migliore'

Durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim, attuale allenatore del Panathinaikos ed ex tecnico del Milan e della Nazionale turca, ha parlato di due giocatori turchi che saranno tra i protagonisti di Inter-Juventus, ovvero di Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz.



STUPITO DA YILDIZ - "Più che sorpreso, sono contento. E lo sono tutti in Turchia: la speranza è che possa nascere una stella, Yildiz è già andato in gol anche con la nazionale maggiore. Kenan sta dimostrando di avere un grandissimo talento, di questo passo il futuro sarà il suo".



QUALITA’ DI YILDIZ - "Possiede un’ottima tecnica. Con la palla è molto bravo e quando punta gli avversari in dribbling è sempre pericoloso. Yildiz ha già una bella struttura fisica ed è veloce: non sembra un ragazzino. Però ha soltanto 18 anni e, proprio per questo, dovrà lavorare tanto per migliorarsi sotto tutti i punti di vista. Il fatto di trovarsi nella Juventus è un vantaggio: quella bianconera non è soltanto una squadra, bensì una scuola. E Allegri è un allenatore di spessore mondiale".



CALHANOGLU MIGLIOR REGISTA IN A - "Direi proprio di sì: è intelligente, fa girare la squadra, serve assist e fa anche gol. Hakan è uno dei migliori registi anche a livello europeo. Calhanoglu ha anche un altro pregio… Migliora ogni giorno".