Rodrigo De Paul da urlo. È ancora l’argentino a trascinare l’Udinese verso una salvezza che è ormai sempre più vicina. Tudor in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Spal per 3-2 non si è sbilanciato sul suo futuro, ma lo ha fatto sul suo contributo dato alla squadra in questa stagione: “De Paul per noi è importante, se va via o meno lo deciderà la società, eventualmente sarà difficile sostituirlo perché ha fatto 20 punti su 40, ha grandi doti”. Oggi, De Paul ha fornito addirittura tre assist ai compagni: prima a Samir, poi per due volte a Okaka. A fine partita, ha lasciato il campo visibilmente commosso. “De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto, è un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile”, ha detto Tudor a Sky Sport dopo la partita. Lacrime che sanno di addio quelle di De Paul, all’ultima stagione davanti ai tifosi dell’Udinese.



SALTO DI QUALITÀ - Non è un segreto, infatti, che due big italiane su tutte lo abbiano messo nel mirino in vista della prossima stagione: Inter e Napoli sono interessate a De Paul e hanno già fatto dei sondaggi nei mesi scorsi. Gli 8 assist stagionali e i 9 gol in 35 presenze con la maglia dell’Udinese sono un bottino non indifferente, soprattutto considerando che la formazione friulana è da inizio campionato in corsa per la salvezza. De Paul - come ribadito anche da Tudor - è un fattore chiave di questa Udinese e lo sta dimostrando nelle ultime settimane, dopo gli alti e bassi sotto la gestione di Nicola. Nel suo futuro, però, sogna una big e soprattutto la Champions League: “Una big? A giugno ci siederemo attorno a un tavolo con la società e il mio agente e ne discuteremo - ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport dello scorso 7 maggio -. Con i dirigenti ho un rapporto fantastico e decideremo tutto in fretta”. INTER IN POLE - Più Inter o più Napoli? Da gennaio scorso l'Inter è in pole position per De Paul: ha pensato di prenderlo subito soltanto se fosse andato via Ivan Perisic, non se ne è fatto nulla ma i nerazzurri hanno mantenuto una posizione di vantaggio per un investimento da 25/30 milioni di euro come valutazione dell'argentino ex Valencia. Marotta e Ausilio hanno impostato il discorso senza definirlo nei dettagli della formula e delle tempistiche di pagamento; c'è ancora strada da fare, ma l’Inter rispetto a Napoli e Atletico Madrid è in vantaggio. Lo stesso De Paul nell’intervista al Corriere ha aperto al passaggio ai nerazzurri: “L’Inter a gennaio? Io volevo stare qua e, anche se leggevo certe cose, nella mia testa era chiaro che fino a giugno sarei rimasto qua. Avevo dato la mia parola perché andare via a metà di un campionato per me era come giocare 45’ e poi uscire... Non mi piaceva affatto. Le voci sull'Inter? È bello quando escono queste notizie perché vuol dire che hai fatto bene. Uno lavora sempre per crescere e per migliorare”. De Paul trascina l'Udinese verso la salvezza con tre assist, poi si commuove davanti ai tifosi: l'addio a giugno è sempre più vicino. E l'Inter c'è, davanti a tutti.