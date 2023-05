"Sono andato a Barcellona a casa di @Ibra_official. Non ne sono più uscito. Volevo portarlo al Milan. La moglie diceva 'ma chi è questo? Cosa vuole?' e Ibra le ha detto 'Galliani del Milan, vuole portarmi al Milan, non si muove da qui se non parto.'"



Adriano Galliani a #CTCF pic.twitter.com/wbbqKzul8G — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 14, 2023

In scadenza di contratto a giugno non ci sono solo tanti calciatori, ma anche alcuni conduttori televisivi.. Tra gli ospiti nella puntata di "Che tempo che fa" ieri sera c'era ancheIl dirigente del Monza ha ringraziato: "Sono andato a casa sua a Barcellona e non ne sono più uscito. Volevo portarlo al Milan. La moglie diceva 'Ma chi è questo? Cosa vuole?' e Ibra le ha detto 'Galliani del Milan, vuole portarmi al Milan, non si muove da qui se non parto'".