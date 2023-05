Nel giorno della grande festa per la promozione dalla Promozione all'Eccellenza nei campionati lombardi, per l'FBC Saronno si apre un nuovo spiraglio per tornare ai fasti degli anni 90 quando sfiorò l'accesso in Serie B.



Presente al Colombo Gianetti di Saronno, per la festa promozione, ma anche per assistere al match fra FBC Saronno e Besnatese c'è infatti anche colui che contribuì all'ascesa e poi al declino della storica società saronnese: Enrico Preziosi. Era lui infatti il proprietario del club all'epoca dei fatti, prima di "scappare" a Como lasciando il club con gravi problemi economici.



La sua presenza allo stadio oggi è però anche un indizio per il futuro. Gli attuali proprietari del club hanno infatti chiesto all'ex patron del Genoa di tornare in società per contribuire nuovamente a riportare in alto la squadra e l'appello non è caduto nel vuoto con Ferrero che ha risposto presente e si è presentato nell'impianto. Che sia l'inizio di una nuova-vecchia era?