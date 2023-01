Ibrahim Alkassim, segretario generale della Federazione calcistica dell'Arabia Saudita ha commentato il possibile arrivo di Leo Messi nel campionato.



"Al momento non sono a conoscenza dell possibile arrivo di Messi. Certo, non lo nascondo, ci piacerebbe molto che venisse a giocare nel nostro campionato. L'idea della nostra federazione è sempre di migliorare il nostro calcio e ovviamente vorremmo vedere ancora Cristiano Ronaldo e Messi nello stesso campionato, ma la verità è che per ora non sappiamo nulla di concreto".