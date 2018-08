Federica Pellegrini ha svoltato i 30 anni e per festeggiare nel ritiro dell'Italia del nuoto, con i ragazzi azzurri impegnati negli Europei, dopo un party in stanza si è concessa uno scatto bollente. Nuda all'interno della vasca da bagno e coperta dai palloncini gonfiati per festeggiare. Uno scatto che ha fatto il giro del mondo in poco tempo perfino più delle sue dichiarazioni a bordo vasca.



I 200 STILE E ITALIA'S GOT TALENT - “Per me questo è un anno di transizione. Si sono inventati una gara per farmi fare a tutti i costi questi 200 stile, tramano alle mie spalle, gira e rigira adesso esiste una 4×200 mista. Se va in finale mi unisco ai ragazzi. Italia’s Got Talent? Mi ha aiutato a impormi di staccare la testa. Era necessario. Passare dei giorni senza nuotare non è stato neanche brutto. Meno traumatico del previsto“.