Marouane Fellaini e il Milan, storia di un colpo di fulmine che non è scattato. Perché il centrocampista belga da anni protagonista in Premier League difficilmente sarà in Italia dalla prossima stagione: i contatti con la dirigenza rossonera ci sono stati, l'idea di portarlo via da Manchester a scadenza di contratto intrigava diversi club tra cui anche il Milan. Fellaini è stato offerto anche alla Juventus che ha gentilmente declinato, mentre i rossoneri si sono portati avanti nei dialoghi col centrocampista ma adesso si va verso la fumata nera.



LE ULTIME - Marouane infatti ha chiesto un ingaggio elevatissimo, oltre i 5 milioni di euro a stagione con ricchi bonus per un contratto pluriennale; non solo, perché rispetto alle prime proposte verbali del Milan (più basse) Fellaini ha scelto di prendere tempo e decidere con calma, al momento giusto. Le questioni societarie e legate all'Uefa per i rossoneri non aiutano: la società è concentrata su altro, i giocatori vedono punti interrogativi, adesso è necessario aspettare. Fellaini ha dato però indicazione ai suoi agenti di procedere sulla permanenza in Inghilterra più che sulla soluzione Milan: il Manchester United gli ha offerto il rinnovo fino al giugno 2020, voluto fortemente da Mourinho. E Fellaini ci sta pensando seriamente, pronto il no al Milan con conseguente possibile permanenza a Old Trafford. Questa l'idea di Marouane, incerto fino in fondo tranne che sulla volontà di strappare un ultimo contratto importante. E con lo United in prima fila: basterà o stupirà ancora?