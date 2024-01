Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco di Sports Digitale, ha parlato così di Rade Krunic e della sua posizione sul mercato: "Il Fenerbahçe ha offerto 3 milioni al Milan per Krunic. Il Milan non scende sotto i 6 milioni come richiesta. Anche il Lione è seriamente interessato al giocatore”.