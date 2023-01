. La trasformazione è nell'aria e si riesce a percepire. Non sono solo i risultati a fare la differenza (e che risultati!), ma c'è un tipo di atteggiamento differente.con una tendenza inferiore all'errore.dalla sua lunga carriera in cui è spesso stato protagonista ma mai vincitore in Serie A. Al suo secondo anno ai piedi del Vesuvio ha conosciuto forse e debolezze dell'ambiente, della città, della tifoseria e soprattutto della squadra. Parole giuste e mirate nelle interviste per dare l'idea di dover essere costantemente sul pezzo, l'atteggiamento positivo e concentrato per non disperdere quanto di buono costruito, specie nella mentalità.Il +9 sul Milan e il +10 su Juve e Inter non possono che trasmettere ottimismo, ma soprattutto viene fuori una superiorità rispetto all'avversario che non si vedeva da tanto.. Qualche scongiuro lo si fa sempre ma è tempo di uscire allo scoperto e i napoletani lo hanno capito.- A fare da portavoce ci ha pensato un particolarissimo tifoso del Napoli,. È entrato di prepotenza nella storia partenopea, è stato lui il presidente che portò Maradona a Napoli e conseguentemente gli scudetti del 1987 e del 1990. Oggi è proprio lui ad esporsi in pubblico: "Tanti punti di vantaggio e le avversarie, oltre ad aver sbagliato la campagna acquisti, non sono all'altezza di inseguire. Soprattutto la Juventus". È il caso di dirlo, Napoli per fare quel passo in avanti ha messo via un po' delle sue abitudini. Per riuscirci ora non bisogna mollare neanche un centimetro.