Intervenuto in diretta Twitch sul canale di Calciomercato.com, l'ex attaccante e bandiera del Torino, ma anche di Inter e Napoli, Marco Ferrante, ha parlato a tutto tondo della situazione dei bomber di Serie A, soffermandosi sul confronto Vlahovic-Osimhen, ma anche sul futuro di Belotti.







Osimhen è l'attaccanto più forte che c'è in Serie A?

"Per me sì, per capacità fisiche è un giocatore che non dà punti di riferimento. Lui svaria su tutto il fronte d'attacco, gioca su tutti i palloni come se fosse l'ultimo pallone della vita. Perciò penso di sì che sia uno dei più forti anche perché per un allenatore è di vitale importanza un giocatore con queste caratteristiche".



Più di Vlahovic?

"Vlahovic ha l'età a suo vantaggio anche se non hanno tanti anni di differenza. Io pistola alla testa, se dovessi scegliere farei fatica perché fisicamente sono degli "animali". Hanno però caratteristiche diverse. Vlahovic forse è dotato più di tecnica di base a differenza di Osimhen e può farti anche il gol di fino. Osimhen però è devastante in tutto e per tutto".



Belotti andrà via?

"Belotti andrà via al 100%. Le ultime parole? Sono solo un gioco delle parti per tenere calme le acque e i tifosi. Il tifoso del toro è avvelenato perché sa che la società ha commesso una grossa ingenuità".



Dove lo vedrei?

"Belotti può star bene dappertutto, ma anche no. Perché ha caratteristiche un po' particolari. Non è una prima punta che sta davanti e basta. La sua forza è non dare punti di riferimento alle difese e spesso svaria in tante zone del campo. Però ha bisogno di una squadra che giochi con il 4-4-2 o con le due punte. Se dovesse fare la prima punta farebbe fatica".



In Serie A o all'estero?

"Acquistarlo è fattibilissimo per tutti i club di Serie A, ma dove potrebbe spaccare le difese dire in Germania o in Premier. All'Inter ci può stare, è appetibile perché è un centravanti della Nazionale, ha ancora almeno 5/6 anni di carriera ad alti livelli".