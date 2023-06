Nel corso di una lunga intervista comparsa stamane sulle pagine de Il Secolo XIX, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha parlato tra le altre cose anche degli sviluppi futuri legati allo stadio Luigi Ferraris: “Noi vogliamo che l’impianto sia preso in gestione dalle squadre e che diventi più moderno: attività per viverlo tutti i giorni e possibilità di ospitare concerti ed eventi per fare business".



Il primo cittadino ha poi spiegato quale sia lo stato dei colloqui con le due società genovesi: "Con i proprietari del Genoa siamo già in fase avanzata di colloqui e per quanto riguarda i nuovi proprietari della Sampdoria mi sembrano sulla stessa lunghezza d’onda. Noi a chi compra o prende in concessione per 90 anni il Ferraris chiediamo di garantire lo spazio per entrambe le squadre che sono intoccabili e gli esperti di calcio sanno che è lo stadio più bello d’Italia“.