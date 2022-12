L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha voluto essere presente a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, che è stato anche suo allenatore in passato. Queste le sue dichiarazioni:



“Non mi sembra il caso di parlare. Questo scherzo Sinisa non me lo doveva fare. Ciao Sinisa! I fuoriclasse li perdiamo sempre, ma questa è la vita. Mi ha battezzato nel calcio. È un super uomo, veramente una grande”.