Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, parla a Pressing, in onda su Italia 1, di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, facendo un parallelo con Ronaldo: "Ronaldo è un totem, giocatore che non si può discutere, è il calcio, però in queste immagini in cui esce fuori dal campo e che lui sa di essere ripreso, non è un atteggiamento che porta dei vantaggi alla squadra. Cristiano Ronaldo quando è arrivato, ha alzato l'asticella del nostro campionato per interesse e tutto, anche nello spogliatoio della Juventus ma se facciamo un parallelo tra lui, Lukaku e Ibrahimovic quelli che muovono e aiutano la squadra è primo Lukaku, secondo Ibra".