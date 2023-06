Anche in un'annata difficile, la Juventus trova un motivo per festeggiare. In una nota ufficiale, ha esposto le cifre raggiunte dal club sulle pagine social. “Nel corso degli ultimi dodici mesi, il nostro ecosistema ha aggiunto 18 milioni di follower, arrivando a 152 milioni complessivi”, dice Marco Castellaneta, Head Of Digital Media: “Vogliamo dare ai nostri fan sempre più modalità di connessione con il Club e allo stesso tempo continuare ad essere leader sulle piattaforme più usate dai giovani”.