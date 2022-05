Secondo quanto riportato da Repubblica la Lega Serie A ha ricevuto in questi giorni dal Ministero dell'Interno la richiesta di calendarizzare per la giornata di domenica 22 maggio le ultime gare di campionato e che vedranno Inter e Milan affrontare rispettivamente la Sampdoria in casa e il Sassuolo a Reggio Emilia.



Il motivo è legato alla possibile concomitanza per la giornata di sabato, con il maxi concerto per l'anniversario di Radio Italia che comporterebbe una difficile gestione dell'ordine pubblico. Per questo, giocando le due partite domenica alle 15, entrambe le società potrebbero vivere a San Siro la propria festa scudetto.



Secondo Repubblica In caso di vittoria dell'Inter la festa si svilupperebbe subito già all'interno dello stadio con premiazione. In caso di vittoria del Milan, invece, si farebbe sfollare la gente interista da San Siro in tempi brevi permettendo ai rossoneri di rientrare con calma da Reggio Emilia e celebrare nel tardo pomeriggio la festa scudetto allo stadio.