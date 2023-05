A Napoli si festeggia lo scudetto con i fuochi d'artificio e, come purtroppo accade anche a Capodanno, nel bilancio bisogna aggiungere anche le persone portate in ospedale con ferite provocate dai petardi. Come riporta Il Mattino al Pellegrini sono arrivati un 49enne dal quartiere San Carlo Arena, medicato alla mano, e un 19enne di Crispano, che nell'esplosione dei botti ha perso alcune falangi.