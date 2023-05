Come riporta Il Mattino all'1.30 a Casoria, in via Pio XII, una Fiat Stilo è finita sul marciapiedi davanti alla caserma dei carabinieri travolgendo quattro persone che stavano passeggiando durante la festa scudetto del Napoli. L’uomo alla guida ha abbandonato l’auto per fuggire a piedi. Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno rintracciato e denunciato il conducente della vettura: è un 43enne di Casoria.