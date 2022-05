Cyriel Dessers, attaccante del Feyenoord, parla dopo la sconfitta con la Roma in finale di Conference League: "Abbiamo fatto quasi tutto bene per 19 partite, ora un errore ci ha penalizzati e questo fa malissimo. Non abbiamo usato lo spazio abbastanza bene, ma loro sono stati spietati. Anche quando la palla era lontana, avevo i loro gomiti addosso. Tutto era lecito".