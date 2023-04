Questa sera, l'Olimpico sarà incandescente. Roma-Feyenoord non è semplicemente un quarto di finale di Europa League, è come se fosse una finale. Ai microfoni ufficiali del club olandese ha parlato il centrocampista Oussama Idrissi.



LA PARTITA - Inizialmente, ha detto la sua sulla partita: "Vincere anche domani sarebbe ovviamente la ciliegina sulla torta. È stato lo stesso in casa la settimana scorsa con un de Kuip carico, che ci ha sostenuto e aiutato per ottenere un risultato positivo. Siamo solo a metà strada, ci aspetta una bella battaglia all'Olimpico. Sarà certamente una bella partita, ne sono certo".



LA ROMA - Successivamente, si è espresso sul reparto difensivo giallorosso: "Sappiamo che la Roma è una squadra che si difende molto bene. Lo farà ancora, ma cercherà il momento più opportuno per mettere pressione e cercare di segnare. A quel punto si creeranno più spazi per noi. Dobbiamo essere disciplinati per 95 minuti e fare una buona partita".