L'interesse da parte del grande pubblico nei confronti del panorama competitivo degli eSports, sta crescendo in maniera esponenziale con il passare degli anni, riuscendo addirittura a produrre numeri che fanno impallidire quelli delle finali dei maggiori circuiti sportivi nordamericani come l'e l'. A partire dagli scorsi Giochi, tenutisi aha organizzato il suo canonicoproprio nei giorni durante i quali venivano disputati iA partire da questa iniziativa gli altri stati, in special modo quelli asiatici, hanno iniziato ad annunciare la presenza di alcuni titoli eSport agli eventi sportivi che si terranno all'interno della loro patria, come ie i. I titoli confermati sembrano essere i più popolari nella terra del sol levante:, quest'ultimo sotto proprietà del colosso cinese, rivale storico di, sponsor dei Giochi Olimpici.La risposta europea non è tardata ad arrivare, infatti a partire dal prossimoche si terranno nella capitale Bielorussa dal 21 Giugno all'1 Luglio. Il torneo di FIFA 19 sarà organizzato dalla, e verrà giocato all'interno della. La scelta del titolo esportivo è ricaduta sul titolo calcistico diper far meglio comprendere al pubblico, il connubio tra le discipline olimpiche tradizionali e gli eSports. A questo torneo dimostrativo, con in palio un, sono stati invitati soltantoTutti gli appassionati della scena competitiva degli eSports a livello mondiale, si augurano che questo evento possa aprire la strada per l'ingresso dei giochi elettronici competitivi all'interno delle, dando in questo modo la possibilità aidi conquistare una medaglia olimpica. Il via libera da parte del, non è ancora arrivato in quanto ha dichiarato che potranno entrare all'interno del circuito Olimpico soltanto quei titoli che non prevedono l'uccisione di qualcuno.