La doppietta rifilata all'Udinese non basta aper entrare nella nuova squadra della settimana (Team of the week -) di, ma ci sono due rappresentanti per l'Italia: la splendida punizione contro il Chievo vale peruna carta con, meglio fa il Galloche con la sua doppietta strappa un. Il podio però se lo dividono Bundesliga, Premier e Ligue 1: guida, seguito daBernd Leno 86 - POR (Arsenal)Pepe 86 - DC (Porto)Nathan Aké 82 - DC (Bournemouth)Nico Elvedi 81 - DC (Borussia Monchengladbach)James Rodriguez 91 - COC (Bayern Monaco)Nicolas Pépé 87 - ED (Lille)Julian Brandt 86 - CC (Bayer Leverkusen)Raheem Sterling 90 - AS (Manchester City)Wissam Ben Yedder 86 - ATT (Siviglia)Benoit Costil 84 - POR (Bordeaux)Hans Vanaken 82 - COC (Bruges)Ismaila Sarr 81 - ED (Rennes)Jakub Balszczykowski 81 - ED (Wisla Cracovia)Simon Terodde 84 - ATT (Colonia)Pierre-Michel Lasogga 82 - ATT (Amburgo)Jamie Vardy 84 - ATT (Leicester)Cristian Calderon 70 - TS (Club Necaxa)Ricardo Lopes 77 - ES (Jeonbuk Hyundai Motors)Sarpreet Singh 75 - COC (Wellington Phoenix)Roberto Gutierrez 79 - ATT (CD Palestino)Anderson Lopes 77 - ATT (Hokkaido Consadole Sapporo)