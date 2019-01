C'è tanta Serie A nella 16esima Squadra della Settimana di Fifa Ultimate Team. Dalla porta , difesa da Gigio Donnarumma - passando per la retroguardia - guidata da Milan Skriniar - al centrocampo con Milinkovic-Savic e all'attacco con Ilicic e il Papu Gomez. In panchina altri due rappresentanti del calcio italiano, Cengiz Under e Fabio Quagliarella, mentre tra le riserve c'è Mancuso del Pescara.