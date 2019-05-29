La Serie A chiude con il botto su Fifa 19, mandando ben cinque giocatori nella nuova squadra della settimana (TOTW) su FUT: Handanovic e le sue parate da Champions valgono una carta con 89 di valutazione, la doppietta più assist di Kessie merita invece un 82. Brillano Lorenzo Pellegrini e De Maio, c'è spazio anche per il bomber del Bologna Santander.Abdul Rahman Baba 81 - TS (Reims)Luiz Gustavo 85 - DC (Marsiglia)Naim Sliti 81 - COC (Dijon)Carlos Vela 87 - ED (Los Angeles FC)Munas Dabbur 87 - ATT (Salisburgo)Dentinho 80 - ATT (Shakhtar Donetsk)Mbaye Niang 84 - ATT (Rennes)Ludovic Butelle 86 - POR (Angers)Steve von Bergen 79 - DC (Young Boys)Martin Odegaard 80 - COC (Vitesse)Arijan Ademi 79 - CDC (Dinamo Zagabria)Fedor Chalov 77 - ATT (CSKA Mosca)Johnny Russell 79 - AD (Sporting Kansas City)Peter Michorl 76 - CC (LASK Linz)Samuele Campo 76 - COC (Basilea)Wellington 76 - ATT (Vissel Kobe)Guven Yalcin 73 - ATT (Besiktas)Ibrahima Wadji 72 - AD (FK Haugesund)