Fifa 19: Handanovic insuperabile, anche Kessie e Pellegrini nella squadra della settimana
New #TOTW pic.twitter.com/for6O6RcsM— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 29 maggio 2019
TITOLARI
Samir Handanovic 89 - POR (Inter)
Abdul Rahman Baba 81 - TS (Reims)
Sebastien De Maio 82 - DC (Udinese)
Luiz Gustavo 85 - DC (Marsiglia)
Franck Kessie 82 - CC (Milan)
Lorenzo Pellegrini 84 - CDC (Roma)
Naim Sliti 81 - COC (Dijon)
Carlos Vela 87 - ED (Los Angeles FC)
Munas Dabbur 87 - ATT (Salisburgo)
Dentinho 80 - ATT (Shakhtar Donetsk)
Mbaye Niang 84 - ATT (Rennes)
PANCHINA
Ludovic Butelle 86 - POR (Angers)
Steve von Bergen 79 - DC (Young Boys)
Martin Odegaard 80 - COC (Vitesse)
Arijan Ademi 79 - CDC (Dinamo Zagabria)
Fedor Chalov 77 - ATT (CSKA Mosca)
Federico Santander 79 - ATT (Bologna)
Johnny Russell 79 - AD (Sporting Kansas City)
RISERVE
Peter Michorl 76 - CC (LASK Linz)
Samuele Campo 76 - COC (Basilea)
Wellington 76 - ATT (Vissel Kobe)
Guven Yalcin 73 - ATT (Besiktas)
Ibrahima Wadji 72 - AD (FK Haugesund)