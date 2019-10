Ora è tutto ufficiale, svelato il programma della stagione competitiva di Fifa 20. Non ci sono grandi novità al modello delle Global Series della scorsa stagione, un calendario ricco di eventi online e live per stabilire il nuovo campione mondiale di FUT, titolo ora in mano al tedesco Mohammed 'MoAuba' Harkous. Montepremi da 3 milioni di dollari, per qualificarsi ci sono alcuni requisit da soddisfare: avere almeno 16 anni, accumulando almeno 27 vittorie in un singolo fine settimana (Weekend League) entro il 3 febbraio 2020, così si potrà essere invitati ai tornei di qualificazione online. Già qualificati alla prima FUT Champions Cup i primi 4 classificati della FIFA eWorld Cup 2019 per ciascuna console. Confermati la eChampions League e il Licensed Qualifier Event primaverile, entrambi solo su PlayStation 4. A chiudere il programma a luglio la eWorld Cup, alla quale accederanno i migliori 32 giocatori dell'anno (16 per PS4, 16 per Xbox One).