Torna la eChampions League nelle FIFA Global Series! Per il terzo anno di fila i migliori giocatori europei si sfideranno in una lunga competizione divisa in tre fasi, che si giocherà in esclusiva su PlayStation 4: il montepremi finale è di 278.000 dollari, anche se al momento non è specificata la suddivisione dei premi in denaro.



Come tutti gli altri eventi competitivi di FIFA 21, anche il format della eChampions League si rinnova. I migliori 64 giocatori europei nel Global Series Ranking di FIFA 19 e FIFA 20, insieme ai migliori 32 di FIFA 21, saranno invitati al torneo ed accederanno direttamente alla fase a gironi. Chi invece non riceverà l’invito prenderà parte ad un torneo di qualificazione ad eliminazione diretta. In 64 si aggiungeranno ai giocatori invitati: il 13 e 14 febbraio si terrà la fase a gironi, per trovare i 32 player che accederanno alla fase ad eliminazione diretta dell’1 e 2 maggio.



In streaming sui canali EA SPORTS e UEFA, i 32 giocatori si scontreranno in un torneo a doppia eliminazione dal quale usciranno gli otto partecipanti alla fase finale (quattro nel Winner Bracket e quattro nel Loser). Venerdì 28 maggio, il giorno prima della finale di Champions League, verrà decretato il vincitore della competizione.