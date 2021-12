Prosegue il momento d’oro dell’Italia nel competitive di. Nella giornata di martedì 14 dicembre,. La manifestazione, organizzata da Elias "EliasN97" Nerlich (ex pro-player e streamer di grande successo in Germania),Dopo aver superato la fase a gironi al secondo posto, dietro al campione del mondo su FIFA 19, Lucio si è fatto strada nel torneo ottenendo tre vittorie di fila superando avversari del calibro di. Nell match finale il ventiduenne ha sfruttato l’onda lunga dei successi italiani contro i britannici, imponendosi per cinque a quattro su. Il successo ha permesso ad HHezerS di portare a casa il, oltre alla grande soddisfazione di vincere il primo torneo giocato dal vivo nella sua carriera.Ad affiancarlo in questa impresa anche il coach, membri importanti del team Betclic Apogee. “Sono veramente felice per come ho giocato e per la vittoria. Il merito va in gran parte al team Betclic Apogee che mi aiuta in qualsiasi modo e ai coach con i quali possiamo lavorare in maniera fantastica”, questa la grande soddisfazione espressa da HHezerS a fine torneo.Dopo l’ottima stagione su FIFA 21 con la vittoria nel secondo Euorpe Qualifier, Lucio “HHezerS” Vecchione è entrato a far parte di Betclic Apogee circa un mese fa, quando il team internazionale è sbarcato in Italia ingaggiando anche(secondo nel primo Online Regional Qualifier).