La FIFA ha annunciato di aver aperto due procedimenti contro Argentina e Croazia rispettivamente per le partite contro Francia e Marocco agli ultimi Mondiali in Qatar. L'Albiceleste finisce nel mirino della Federazione per "possibili violazioni degli articoli 11 (comportamento offensivo e violazione dei prinicipi del fair-play) e 12 (scorrettezza nei confronti di giocatori e ufficiali)" in finale: il comunicato non lo precisa, ma il riferimento va ai festeggiamenti sfrenati, il gesto di Emiliano Martinez (il trofeo del guanto d'oro esibito sopra le parti basse) e gli insulti a Kylian Mbappé in spogliatoio.



CROAZIA - Discorso diverso per la Croazia, contro cui è stato aperto il procedimento per "potenziali violazioni degli articoli 13 (discriminazione) e 16 (ordine e sicurezza durante le partite) del codice disciplinare della FIFA" in occasione della finale per il terzo posto vinta contro il Marocco. Ancora una volta il comunicato non specifica quali siano i fatti in esame. Durante i festeggiamenti della nazionale croata, sui social network erano circolati video che riprendevano alcuni calciatori intenti a cantare canzoni nazionaliste con sfumature fasciste: tra questi Dejan Lovren e Marcelo Brozovic.