President of @FIFAcom, Gianni Infantino likes to remind us that his family were migrant workers - so we came to his hometown of Brig in Switzerland with a simple message: Compensate the victims who suffered and died to make #FIFAWorldCup happen #MakeInfantinoPay pic.twitter.com/Oa3tugkcUm — Avaaz (@Avaaz) December 7, 2022

Le polemiche sui Mondiali in Qatar continuano a non cessare. La FIFA, nella figura di Gianni Infantino, prosegue con la sua posizione fortemente divisiva sul tema dei diritti umani. Lo stesso presidente, prima dell’inizio della rassegna iridata aveva difeso il paese qatariota dalle pesanti accuse mosse nei suoi confronti: "Siamo stati pesantemente criticati. Oggi ho belle sensazioni:, quando volevano le cure mediche. Quando sono diventato presidente della Fifa, ho voluto vedere qui le sistemazioni dei lavoratori stranieri e sono tornato alla mia infanzia. Sono arrivato a Doha mi sono ricordato della mia infanzia e ho detto: 'Questo non va bene, dobbiamo fare qualcosa'. Ma come la Svizzera a poco a poco è diventata un esempio di integrazione e inclusione, così sarà per il Qatar che ha già fatto progressi". Una reazione era solo da attendersi.– Nella giornata di ieri, a Briga – paese che ha dato i natali a Gianni Infantino –". Il diktat è chiaro. Si chiede un risarcimento per tutte le migliaia di lavoratori migranti sfruttati per costruire stadi ed infrastrutture in Qatar, in vista della Coppa del Mondo., come anticipato da The Athletic. La FIFA ha commentato così l’accaduto: “Siamo profondamente rattristati da questa tragedia ed i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore”. I Mondiali in Qatar si macchiano di un nuovo episodio. Le polemiche sono destinate a non finire.