Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi del torneo che si svolgerà a Lisbona il 9 e il 10 giugno, il più grande evento dedicato agli eSports mai organizzato in Portogallo. Guarracino parteciperà come rappresentante della Sampdoria e sfiderà tanti player, tra cui uno molto particolare: Wendell Lira, vincitore nel 2015 del Puskas, premio assegnato dalla FIFA al gol più bello dell'anno. Vi ricordate la sua rete? Riguardatela nella gallery e scoprite tutti i dettagli nel nuovo video di Lonewolf!