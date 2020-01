Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi dell'ultima squadra della settimana su FUT (Team of the week - TOTW) che regala grandi sorprese: non tanto per i rappresentanti della Serie A presenti, quanto più per l'assenza di Lukaku e, soprattutto Cristiano Ronaldo. Una settimana particolare per il portoghese su Fifa 20, escluso non solo dai migliori della settimana ma anche dai TOTY (Team of the year), la squadra dell'anno votata dalla community. Per quanto riguarda i TOTY, però, non è ancora detta l'ultima parola...