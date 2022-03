Dalla stagione 2022-23 entreranno in vigore le nuove norme che disciplineranno il meccanismo dei trasferimenti temporanei. Una rivoluzione per molti club, che dovranno cambiare il modo di intendere il calciomercato.: il trasferimento a titolo temporaneo dovrà avere una durata minima (tra una finestra e l’altra di calciomercato) e massima (un anno). Non saranno ammessi, poi, i cosiddetti sub-prestiti: l’acquisto a titolo temporaneo di un calciatore già “parcheggiato” da un primo a un secondo club da parte di una terza squadra. Ogni società - riporta La Gazzetta dello Sport -Ci sarà poi una limitazione al numero totale di calciatori in prestito in rosa e al numero totale di giocatori di proprietà prestati ad altre squadre.Ci sono però delle eccezioni: le nuove norme non si applicheranno ai calciatori di età pari o inferiore ai 21 anni, così come a quelli formati nel club. Il Milan per esempio potrà cedere Tommaso Pobega in prestito anche nella prossima stagione senza occupare una delle otto caselle riservate, avendo l’attuale centrocampista del Torino militato per ben cinque anni nel settore giovanile rossonero.