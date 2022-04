La FIFA vorrebbe introdurre nuove regole in vista dei Mondiali che si disputeranno nel 2022 in Qatar. Tra le tante ipotesi messe sul tavolo dai vertici del calcio internazionale è quella riguardante il tempo effettivo di gioco. Per completare l'iter burocratico servirà, tuttavia, il via libera da parte dell'IFAB. Ecco, dunque, che la FIFA potrebbe sfruttare il recupero per giocare tutti quei minuti che si perdono nei novanta regolamentari. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli appassionati di calcio dovranno così aspettarsi extra-time di almeno dieci minuti, considerando che nella Coppa del Mondo. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Gianni Infantino, che in questi giorni ha visitato l'Italia per presenziare all'evento dedicato ad Artemio Franchi.