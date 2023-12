. Come reso noto dal massimo organismo internazionale, quindi, per quanto riguarda i club italiani,La prima edizione della nuova competizione FIFA per club si giocherà a partire dal 15 giugno, terminando il 13 luglio 2025 negli Stati Uniti., come da tempo si conosceva. A margine del consiglio dell'organismo che dirige il calcio mondiale (tenutosi quest'oggi a Gedda, in Arabia Saudita) sono state infatti comunicate le modalità di partecipazione e il format della nuova competizione voluta da Gianni Infantino. A partire dal nome: ufficialmente la competizione sarà nominata Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione dei club di ciascuna delle sei confederazioni.“I club svolgono un ruolo fondamentale nel calcio mondiale e la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 sarà un’importante pietra miliare per fornire ai club di tutte le confederazioni un palcoscenico adeguato per brillare ai massimi livelli del gioco. Si tratterà di una competizione aperta basata sul merito sportivo che svolgerà un ruolo fondamentale nell’ambito dei nostri sforzi per rendere il calcio veramente globale”.Il formato della competizione è stato confermato come segue: una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola. Le prime due squadre classificate per girone passano agli ottavi di finale. Segue una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale e non ci sarà nessuna finale per il 3° posto.Attraverso il percorso dei campioni (CAF Champions League) – 3 squadre2020/21 e 2022-23: Al Ahly SC (EGY)2021/22: Wydad AC (MAR)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 1 squadraDa determinare (TBC)Attraverso il percorso dei campioni (AFC Champions League) – 3 squadre2021: Al Hilal SFC (KSA)2022: Urawa Red Diamonds (JPN)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 1 squadraDa determinare (TBC)Attraverso il percorso dei campioni (UEFA Champions League) – 4 squadre2020/21: Chelsea FC (ENG)2021/22: Real Madrid CF (ESP)2022/23: Manchester City FC (ENG)2023/24: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 8 squadreFC Bayern München (GER)Paris Saint-Germain FC (FRA)FC Internazionale (ITA)FC Porto (POR)SL Benfica (POR)Da determinare (TBC)Da determinare (TBC)Da determinare (TBC)Attraverso il percorso dei campioni (Concacaf Champions Cup)2021: CF Monterrey (MEX)2022: Seattle Sounders FC (USA)2023: Club León (MEX)2024: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del rankingAuckland City FC (NZL)Mentre l’edizione 2024 della OFC Champions League deve ancora essere giocata, tra le squadre che potenzialmente potrebbero partecipare, non c’è possibilità matematica che nessuna di esse superi Auckland City FC in base ai punti ottenuti da quella squadra nel periodo di qualificazione fino a oggi, come riportato da Calcio&Finanza.Attraverso il percorso dei campioni (CONMEBOL Libertadores) – 4 squadre2021: SE Palmeiras (BRA)2022: CR Flamengo (BRA)2023: Fluminense FC (BRA)2024: Da determinare (TBC)Attraverso il percorso del ranking – 2 squadreDa determinare (TBC)Da determinare (TBC), con ulteriori dettagli che saranno forniti in seguito.Non solo le novità legate al Mondiale per Club: il Consiglio FIFA ha, infatti, anche annunciato i criteri di quella che sarà la nuova versione della Coppa Intercontinentale, che sarà giocata su base annua.