Anche i calciatori soffrono. E' questa la conclusione alla quale la Fifpro, il sindacato dei giocatori professionisti - in compartecipazione con l'ospedale universitario di Amsterdam - è giunta dopo una serie di studi sul comportamenti degli atleti per effetto dell'emergenza coronavirus.



I casi di depressione sono raddoppiati, secondo quanto riferisce questa indagine: dei 1600 soggetti intervistati, il 13% tra gli uomini e il 22% tra le donne ha accusato sintomi compatibili con la depressione, mentre uno stato d'ansia generalizzata è stato riscontrato rispettivamente nel 16% e nel 18% dei casi.



Le cause principali di questo malessere sono da ricercare nel rischio di restare senza lavoro.