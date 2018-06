Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, a margine della consegna a Federica Pellegrini del 'Premio Giulio Onesti 2017' parla del Milan, escluso per un anno dalle coppe (in attesa del ricorso al Tas): "Una sentenza va sempre rispettata, ma ci saranno delle possibilità per la società, ci sono vari ricorsi possibili nella giustizia sportiva. Il Milan andrà fino in fondo, e credo di poter dire con l'appoggio di tutto lo sport italiano".



Fabbricini prosegue: "Dal primo momento in cui è nata la cosa c'è stata preoccupazione, era importante capire dove si andava a finire. Il Milan è un grande patrimonio dello sport e del calcio italiano, dobbiamo stargli molto vicini in questo momento. Spero che le problematiche societarie trovino soluzione".



A livello italiano sono mancati dei controlli in questa vicenda? "A posteriori è ovvio che si può cercare di capire se ci sono stati degli incidenti di percorso o quanto meno delle trascuratezze. E' indubbio che servirà sempre una maggiore attenzione, il problema ormai sta dilagando nel mondo dello sport, la posizione delle società è sempre un problema e io credo che effettivamente qualcosa di più va fatto. Serve maggiore attenzione, e a volte forse anche maggiore severità".