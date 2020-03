E' durato circa due ore il consiglio straordinario della Figc andato in scena in conference call per ridisegnare l'agenda del calcio in tempi di emergenza Coronavirus. Presenti fisicamente in via Allegri il numero uno federale Gabriele Gravina, il presidente della Lazio e consigliere di Lega A Claudio Lotito e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.