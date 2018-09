Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Coverciano un corso speciale riservato a ex calciatori professionisti.



Sono tutti nomi molto noti del calcio italiano: dai Campioni del Mondo nel 2006, Andrea Pirlo e Alberto Gilardino, all’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, Gabriel Omar Batistuta. Con questa abilitazione, potranno guidare qualsiasi formazione giovanile (comprese le Primavera), qualsiasi squadra femminile (Serie A e Serie B inclusa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; inoltre, potranno essere tesserati come allenatori in seconda sia nella Serie A che nella Serie B maschile.



Di seguito, l’elenco completo dei nuovi allenatori professionisti UEFA A abilitati:

Gabriel Omar Batistuta, Paolo Cannavaro, Jose Antonio Chamot, Matteo Contini, Alberto Gilardino, Francelino Da Silva Matuzalem, Paolo Montero, Thiago Motta e Andrea Pirlo.