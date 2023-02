Loris Karius torna in campo e lo fa in una finalissima, quella di Carabao Cup, che vedrà il suo Newcastle di cui sarebbe la terza scelta in porta, affrontare il Manchester United a partire dalle 17.30. L'emergenza portieri costringerà l'ex-Liverpool a scendere in campo da titolare e a fare il tifo per lui, sugli spalti, c'è anche la bellissima compagna, la nostra Diletta Leotta, volata a Londra per stare accanto a lui. Eccola nella nostra gallery.