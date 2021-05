Mondo del calcio e criptovalute, un legame che si rafforzerà in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus del 19 maggio. La Lega Serie A, organizzatrice della coppa nazionale, ha infatti stretto un accordo con Crypto.com, app di criptovalute. Lo rivela investire.biz, che spiega come verrà realizzata una speciale collezione di NFT (Non Fungible Tokens)​ che includerà trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro.​ E sarà solo il primo atto di una collaborazione più duratura.