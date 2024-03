Fiorentina, a fine stagione sarà divorzio con Italiano

Ultimi mesi in viola per Vincenzo Italiano, che a fine stagione lascerà la panchina della Fiorentina. I risultati sportivi non incideranno sulla scelta finale, che come riporta Sportitalia è stata presa di comune accordo da entrambe le parti. Nelle ultime ore alla panchina viola per la prossima stagione è stato accostato anche il nome di Maurizio Sarri, libero dopo le dimissioni da allenatore della Lazio, ma al momento la società non ha ancora valutato profili. A oggi l'idea del club è quella di andare avanti con Italiano fino al termine della stagione, poi a fine stagione si valuterà chi può essere l'allenatore ideale per prendere il suo posto.



ITALIANO PER IL NAPOLI? - Quello di Italiano è il primo nome nella testa di Aurelio De Laurentiis per il Napoli del prossimo anno. Il preferito del presidente che l'aveva già cercato un anno fa dopo l'addio di Spalletti. L'estate scorsa il Napoli non era riuscito a liberarlo dalla Fiorentina, ora però la situazione è cambiata perché il contratto di Italiano è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato, così tra tre mesi l'allenatore sarà libero di trattare con altri club. A oggi, l'idea del Napoli, è quella di ripartire da un nuovo allenatore dopo aver preso Francesco Calzona per finire una stagione durante la quale sono stati cambiati tre allenatori (Garcia e Mazzarri gli altri due). Al momento la permanenza di Calzona sulla panchina azzurra anche per il prossimo anno è un'ipotesi complicata, ma se dovesse far bene in questi ultimi mesi di stagione non è escluso che il presidente De Laurentiis possa rivedere i suoi piani.



ROMA SU BURDISSO - In casa Fiorentina però potrebbe esserci qualche cambiamento anche in dirigenza. A fine stagione potrebbe partire l'attuale direttore tecnico Nicolas Burdisso: l'argentino è uno dei profili che sta valutando la Roma per il dopo Tiago Pinto, conosce bene l'ambiente per aver giocato in giallorosso dal 2009 al 2014, e ha anche un ottimo rapporto con Daniele De Rossi che al momento si sta meritando la conferma in panchina per la prossima stagione. Una possibile mini rivoluzione in casa Fiorentina, dove l'allenatore è pronto a lasciare la panchina alla fine di questa stagione: le strade del club viola e di Italiano sono destinate a separarsi, ultimi mesi prima dell'addio.