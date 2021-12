E' della Fiorentina il primo colpo del mercato invernale 2022. I viola hanno infatti raggiunto un accordo totale col Lille per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno offensivo classe '98 Jonathan Ikoné: un'operazione da 15 milioni di euro - e una percentuale su una futura rivendita - per mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un nuovo rinforzo per completare il suo 4-3-3. Seguito in passato anche da Milan e Atalanta, il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain ha disputato complessivamente 150 partite con la maglia del Lille e realizzato 16 reti, oltre ad aver conquistato la Ligue 1 nella passata stagione.



ARRIVO A FIRENZE - Il giocatore francese è atteso in Italia già nella giornata di domani per iniziare a conoscere le strutture di allenamento della Fiorentina e verosimilmente per svolgere la prima parte di test medici. Il giocatore francese è reduce da un problema ad un caviglia ma il viaggio verso Firenze, con l'autorizzazione del suo attuale club, è ovviamente l'ultimo segnale di come l'affare tra le due società sia stato completato in ogni dettaglio. E' Ikoné il primo colpo del mercato di gennaio del 2022.