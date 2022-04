L’edizione odierna de La Nazione fa il punto in casa Fiorentina dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro l’Udinese, un 4-0 che non lascia alibi e che adesso mette in salità la rincorsa dei viola ad una qualificazione europea. E’ possibile che il discorsi degli ultimi giorni sul futuro di Vincenzo Italiano abbiano potuto creare malumori nello spogliatoio ma non è questo il momento per parlarne e per crearne un caso. Ci sarà tempo per tirare le somme, per esprimere un giudizio sia sul lato tecnico, che su quello umano, sia sui risultati ottenuti dalla squadra, che sulla pianificazione del futuro ma non è questo il momento.



A giudicare da quello che si è visto in campo ieri, il meccanismo costruito da Italiano sembra essersi inceppato. E’ stata una piccola viola, alla sua seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza se contiamo la Coppa Italia. Una squadra distratta, incapace di pungere e di concretizzare quell’enorme mole di lavoro che ci regala un possesso palla quasi sempre fine a se stesso. Adesso qualificarsi alle coppe è molto più complicato: a 4 giornate dal campionato, e con Milan Roma e Juventus da affrontare, ovviamente adesso è diverso rispetto a solo de settimane fa. E’ tutto ancora possibile ma ovviamente servirà una nuova dimostrazione di forza per tornare a vincere e per cancellare l’umiliazione di ieri. Adesso sarebbe un vero e proprio delitto gettare allee ortiche tutto in pochi giorni.