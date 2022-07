Come ipotizzabile, alla vigilia della ripresa degli allenamenti di questa mattina, nella serata di ieri gran parte dei giocatori della Fiorentina di Vincenzo Italiano hanno fatto il roto ritorno a Firenze dopo le vacanze. Come da programma la squadra nella serata di ieri è stata attesa dall’ormai solito giro di tamponi Covid19, svolto all’interno del centro sportivo Davide Astori, per poi avere l’idoneità a svolgere l’attività a partire da oggi.



Da questa mattina però si fa sul serio. La squadra viola, con alcune defezioni, si è ritrovata questa mattina attorno alle ore 8 all’interno del Centro Tecnico di Coverciano dove svolgeranno i primi giorni di ritiro prima di partire poi per Moena. Come mai la Fiorentina è stata costretta a trasferirsi nella casa della Nazionale di Roberto Mancini? La causa sarebbe nell’inagibilità del centro sportivo nei pressi del Franchi: da qualche giorno infatti sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione, tra cui quelli riguardanti l’introduzione del nuovo logo, che non permettono alla squadra di usufruire di tutti gli spazi richiesti e per questo si è deciso di traslocare qualche km più in là.